В Ракке после авианалета коалиции США погибла семья из восьми человек

БЕЙРУТ, 4 авг — РИА Новости. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по жилым кварталам города Ракка на севере Сирии, погибли восемь человек, сообщает сирийское национальное агентства САНА. © Sputnik / Мохаммед Мааруф Коалиция заявила об освобождении от ИГ* половины Ракки

По данным источников агентства погибли семеро детей и женщина, все они были членами одной семьи. Среди жителей есть также раненые. Жилым домам нанесен сильный ущерб.

В конце июня в результате авианалета коалиции во главе с США на город Аль-Маядин и деревню Ат-Деблян погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей.

Действия международной коалиции под предлогом борьбы с ИГ в Сирии являются нелегитимными и проходят без согласия и координации с сирийским руководством.

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