ДАМАСК, 4 авг — РИА Новости. Личный состав российской военной полиции, которая несет дежурство в зоне деэскалации "Восточная Гута" в Сирии, каждый день проводит на наблюдательных пунктах тренировки по противодействую терроризму, сообщил журналистам капитан российской военной полиции Алексей Полатинский.

Южная часть Восточной Гуты — наиболее пострадавшая часть пригорода Дамаска, который располагается всего в десяти километрах на север столицы. Недалеко находится также международный аэропорт, который продолжал работать даже во время активных боевых действий. По словам Полатинского, участок, который достался его роте, непростой: за линией разграничения — позиции не умеренной оппозиции, а непримиримых террористов.

"Данный район был самым напряженным с первого дня начала боевых действий в Восточной Гуте. К тому же сейчас перед передним краем, по нашим данным, расположена группировка "Джебхат ан-Нусра"* численностью около 350 боевиков, у них стрелковое оружие и минометные батареи", — говорит Полатинский.

Он добавил, что террористы могут атаковать КПП и наблюдательные пункты в любую минуту — боевики "ан-Нусры"* обстреливают всех, кто попадает в зону их поражения, и не собираются договариваться о перемирии.

Капитан объясняет, что все действия по тревоге расписаны по секундам, позиции заранее распределены, а бойцы знают, кто кого должен прикрывать и с какой стороны можно ждать неприятностей. "Личный состав готов на 100%. Два раза в сутки проводим тренировку по противодействию возможному нападению, терроризму", — добавляет Полатинский, объясняя, что такая демонстрация готовности действует на боевиков лучше всяких предупреждений.

С того момента как российские военные расположили свои наблюдательные пункты в этом районе Восточной Гуты и заступили на дежурство, выступая гарантами режима прекращения огня, линия фронта не сдвинулась ни на метр. Этим пользуются мирные жители и возвращаются в Гуту, чтобы проверить состояние своих домов, многие из которых полностью разрушены.

"Мы бежали отсюда очень быстро, только успели забрать документы и ценности. Сейчас мы беженцы, жить сложно, своей крыши над головой у нас нет. Поэтому мы хотим вернуться… От квартиры практически ничего не осталось, но я все равно собираюсь сюда перебраться. Причем уже в ближайшие дни. У меня большая семья — пятеро детей. И условия, в которых мы сейчас живем, не лучше этих", — говорит местный житель Зухер Жнид.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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