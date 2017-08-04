США поддерживают договоренность по третьей зоне деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США в курсе достигнутых договоренностей по третьей зоне деэскалации в Сирии и поддерживают это, сообщил высокопоставленный представитель госдепа США, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Мы в курсе этого", — сказал американский дипломат, добавив, что США "поддерживают это", а также деэскалацию ситуации в Сирии.

"Мы хотим, чтобы была возможность доставки гуманитарной помощи в эти области, где это так необходимо", — добавил дипломат.

Ранее Минобороны России заявило, что в ходе встречи в Каире с представителями умеренной сирийской оппозиции 31 июля достигнуты договоренности о функционировании третьей зоны деэскалации в Сирии севернее города Хомс, в которую вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек. В соответствии с договоренностями российская военная полиция 4 августа развернет вдоль участков линии соприкосновения сторон зоны деэскалации "Хомс" два контрольно-пропускных пункта и три поста; сирийская умеренная оппозиция разблокирует участок автодороги Хомс — Хама; ее отряды и подразделения сирийской армии полностью прекратят огонь в зоне "Хомс" с полудня четверга.

Как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"*. Умеренная сирийская оппозиция взяла обязательства по выдворению из подконтрольных ей районов провинции Хомс всех отрядов, примкнувших к этим международным террористическим организациям.