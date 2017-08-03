Комиссия ООН призвала мировое сообщество признать геноцид езидов в Сирии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Независимая комиссия ООН по расследованию в Сирии призвала мировое сообщество признать геноцидом действия запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"* в отношении езидов.

"Международное сообщество должно признать, что ИГ* совершает преступление геноцида против езидов, и предпринять шаги, чтобы ситуация была рассмотрена органами правосудия, в том числе Международным уголовным судом или временным трибуналом", — говорится в заявлении комиссии на официальном сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Комиссия рекомендовала всем участникам боевых действий против ИГ* использовать все доступные средства, чтобы обеспечить освобождение плененных езидов во время текущих военных операций.

Езиды — курдская этноконфессиональная группа, проживающая в основном на севере Ирака, в Иракском Курдистане. По данным комиссии, тысячи мужчин и мальчиков, принадлежащих к этому этносу, числятся пропавшими без вести, а около 3 тысяч женщин и девочек ежедневно подвергаются побоям и насилию со стороны террористов. Часть езидских женщин и девочек находятся в удерживаемой боевиками Ракке. Предполагается, что по мере наступления сирийских правительственных войск и сил коалиции на город террористы ИГ* пытаются продавать женщин и девочек в рабство.

Комиссия ООН в июне представила в Женеве доклад, в котором отмечается, что ИГ* совершало в Сирии по отношению к народности езидов геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Документ основывается на интервью с теми, кто выжил после плена ИГ*, религиозными деятелями, активистами, контрабандистами, юристами, журналистами и медицинским персоналом. Комиссия призвала к международному признанию геноцида езидов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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