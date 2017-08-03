Коалиция США опровергла данные о передаче под контроль РФ базы на юге Сирии

ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. США не передавали под контроль России базу на юге Сирии, где проводится обучение бойцов сирийской оппозиции, сообщили РИА Новости в возглавляемой США коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство"*.

Ранее газета " Аль-Ахбар " со ссылкой на свои источники сообщила о договоренности между США и РФ, согласно которой американские военные покинут военную базу Ат-Танф на границе с Ираком и Иорданией и ее займут российские военные. Кроме того, в среду источник РИА Новости сообщил, что десятки боевиков группировки "Джейш Магавир ас-Саура", которую финансировали США, сложили оружие в районе Ат-Танф и сдались сирийской армии.

"Эти сообщения безосновательны. Контролируемый коалицией район в рамках зоны предотвращения конфликтов около Ат-Танф остается важным районом, в котором спецназ коалиции обучает, оснащает, помогает, сопровождает и готовит группы проверенной сирийской оппозиции, включая "Магавир ас-Саура", чтобы они боролись с ИГ* в районе границы Иордании, Сирии и Ирака на юге Сирии", — сказал представитель коалиции.

Помимо базы в районе Ат-Танф, где американские специалисты тренируют боевиков сирийской вооруженной оппозиции, включая подразделение так называемой "Свободной сирийской армии" "Магавир ас-Саура", коалиция США (в основном это американский спецназ) оказывает поддержку "Сирийским демократическим силам" (СДС) в провинциях Ракка и Эль-Хасаке. Костяк и руководство СДС состоит из отрядов курдских сил самообороны, которые сейчас ведут наступление на город Ракка. В обоих районах во избежание столкновений между поддерживаемыми США отрядами и правительственными войсками Сирии, которых поддерживают российские военные, созданы специальные "зоны предотвращения конфликтов".

В конце июня министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что действия коалиции, возглавляемой США в Сирии, ограничиваются строго согласованными зонами в районе Ат-Танф на юге Сирии и восточнее реки Евфрат, а нарушений не зафиксировано.

Однако ранее Москва выражала обеспокоенность тем, что США наращивают свое военное присутствие в южных районах Сирии в нарушение норм международного права. Как заявила 22 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у российской стороны вызывает недоумение информация по переброске на базу антиигиловской коалиции в районе города Ат-Танфа мобильных ракетно-артиллерийских систем Himars, а также развертывание дополнительного американского контингента в населенном пункте в 70 километрах к северо-востоку от Ат-Танфа.

Россия неоднократно подчеркивала, что действия в Сирии США и международной коалиции не легитимны, так как проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском. Более того, самолеты коалиции неоднократно наносили удары по правительственным силам САР как на севере, так и на юге страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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