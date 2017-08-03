Посольство США в Анкаре опровергло поставку танков сирийским курдам

АНКАРА, 3 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Посольство США в Турции опровергло сообщения СМИ о поставках танков и тяжелого вооружения силам самообороны сирийских курдов, об этом говорится в сообщении американской дипмиссии в Анкаре в четверг.

Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

"В последние дни в СМИ появилась информация о том, что США отправили "танки" и "сотни фур с оружием" силам самообороны сирийских курдов. Эти новости не соответствуют действительности. США никакой военной группе, борющейся против ИГ*, танки не поставляли. США поставляет преимущественно легкое вооружении членам арабской коалиции, входящей в состав Сирийских демократических сил (СДС)", — говорится в сообщении на сайте американского посольства.

Далее отмечается, что лишь небольшая часть американской военной помощи предназначена курдским формированиям СДС с целью освобождения Ракки и уничтожения ИГ*, и США обеспечивает полную прозрачность по отношению к правительству Турции по вопросу поставки оружия силам самообороны сирийских курдов.

"Подавляющее большинство грузовиков, пересекающих иракско-сирийскую границу, не содержат военную технику и боеприпасы. Они перевозят продукты питания, медикаменты и другие необходимые материалы для обеспечения здоровья и безопасности сирийских беженцев", — подчеркивается в документе.

*Запрещенная в России террористическая организация

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