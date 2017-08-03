"Завтра Сирии" стало посредником в переговорах по зоне деэскалации в Хомсе

КАИР, 3 авг — РИА Новости. Движение сирийской оппозиции "Завтра Сирии" сообщило, что выступило посредником в переговорах о создании зоны деэскалации на севере сирийской провинции Хомс.

Ранее Минобороны России заявило, что в ходе встречи в Каире с представителями умеренной сирийской оппозиции 31 июля достигнуты договоренности о функционировании третьей зоны деэскалации в Сирии севернее города Хомс, в которую вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.

"Движение "Завтра Сирии" заявляет, что оно завершило посредничество в заключении договора о прекращении огня между умеренной оппозицией и силами режима на севере провинции Хомс", — говорится в заявлении, полученном РИА Новости.

Движение отметило, что соглашение было заключено под патронажем египетского правительства и при гарантии министерства обороны РФ. Посредники поблагодарили их за успешные переговоры и призвали стороны конфликта полностью соблюдать пункты соглашения.

"Оно сохранит жизни сирийцев и облегчит их гуманитарные страдания после долгих лет осады. Любое соглашение о прекращении огня в любом регионе Сирии — это шаг, за которым последуют другие для достижения полного политического урегулирования", — заявило оппозиционное движение.

По информации оппозиционеров, в зону включены три основных города — Тель-Биса, Эр-Растан и Хула, а также десятки более мелких населенных пунктов и деревень. Как отметило движение, 6 августа в зону должны войти первые гуманитарные конвои.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что огонь в зоне "Хомс" прекращается с полудня четверга, 3 августа. В пятницу военная полиция России развернет в зоне два КПП и три наблюдательных поста.

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