КАИР, 3 авг — РИА Новости. Движение сирийской оппозиции "Завтра Сирии" сообщило, что выступило посредником в переговорах о создании зоны деэскалации на севере сирийской провинции Хомс.
"Движение "Завтра Сирии" заявляет, что оно завершило посредничество в заключении договора о прекращении огня между умеренной оппозицией и силами режима на севере провинции Хомс", — говорится в заявлении, полученном РИА Новости.
Движение отметило, что соглашение было заключено под патронажем египетского правительства и при гарантии министерства обороны РФ. Посредники поблагодарили их за успешные переговоры и призвали стороны конфликта полностью соблюдать пункты соглашения.
"Оно сохранит жизни сирийцев и облегчит их гуманитарные страдания после долгих лет осады. Любое соглашение о прекращении огня в любом регионе Сирии — это шаг, за которым последуют другие для достижения полного политического урегулирования", — заявило оппозиционное движение.
Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что огонь в зоне "Хомс" прекращается с полудня четверга, 3 августа. В пятницу военная полиция России развернет в зоне два КПП и три наблюдательных поста.
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