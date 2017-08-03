Эксперт прокомментировал идею создать третью зону деэскалации в Сирии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Договоренности Минобороны России с умеренной сирийской оппозицией о функционировании третьей зоны деэскалации в районе Хомса позволят сохранить единство САР и разрешить межсирийский конфликт политическими средствами, считает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.

Ранее Минобороны России заявило, что в ходе встречи в Каире с представителями умеренной сирийской оппозиции 31 июля достигнуты договоренности о функционировании третьей зоны деэскалации в Сирии севернее города Хомс, в которую вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек. В соответствии с договоренностями российская военная полиция 4 августа развернет вдоль участков линии соприкосновения сторон зоны деэскалации "Хомс" два контрольно-пропускных пункта и три поста; сирийская умеренная оппозиция разблокирует участок автодороги Хомс — Хама; ее отряды и подразделения сирийской армии полностью прекратят огонь в зоне "Хомс" с полудня четверга.

"Достигнутые договоренности позволяют перейти к поиску реального политического разрешения конфликта. Понятно, что умеренная оппозиция — вещь такая не очень устойчивая по отношению к законной государственной власти. Самое главное, что не стоит вопрос расчленения Сирии и она сохранит свое единство", — заявил РИА Новости в четверг Соколов.

Он считает, что процесс деэскалации межсирийского конфликта, охватывая новые районы страны, все более приближает окончание гражданской войны и установление мира в САР.

"С моей точки зрения, процесс, который начался и продолжается успешно, может быть вполне продуктивным. Это и успех действий нашей дипломатии, и действий вообще России в Сирии", — заключил эксперт.

Как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"*. Умеренная сирийская оппозиция взяла обязательства по выдворению из подконтрольных ей районов провинции Хомс всех отрядов, примкнувших к этим международным террористическим организациям.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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