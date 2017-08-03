Эксперт прокомментировал идею создать третью зону деэскалации в Сирии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Договоренности Минобороны России с умеренной сирийской оппозицией о функционировании третьей зоны деэскалации в районе Хомса позволят сохранить единство САР и разрешить межсирийский конфликт политическими средствами, считает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.
"Достигнутые договоренности позволяют перейти к поиску реального политического разрешения конфликта. Понятно, что умеренная оппозиция — вещь такая не очень устойчивая по отношению к законной государственной власти. Самое главное, что не стоит вопрос расчленения Сирии и она сохранит свое единство", — заявил РИА Новости в четверг Соколов.
"С моей точки зрения, процесс, который начался и продолжается успешно, может быть вполне продуктивным. Это и успех действий нашей дипломатии, и действий вообще России в Сирии", — заключил эксперт.
Как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"*. Умеренная сирийская оппозиция взяла обязательства по выдворению из подконтрольных ей районов провинции Хомс всех отрядов, примкнувших к этим международным террористическим организациям.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>