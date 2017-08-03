Россия и Турция отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – семь, Дамаск – одно, Хама – одно. Турецкой частью представительства зафиксированы четыре нарушения, из них в провинциях: Дамаск – два, Хама – два", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По информации Минобороны, в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены четыре гуманитарные акции в городе Алеппо и Латакия, местному населению выдано 2,7 тонны продуктов питания. Отмечается, что всего гуманитарную помощь получили 837 человек. Кроме того, в ходе гуманитарных акций за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 357 гражданам.

Сообщается, что по линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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