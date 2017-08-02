Источник: на севере Хомса создадут новую зону деэскалации

На месте взрыва автомобиля в квартале Аз-Захра в сирийском городе Хомс. Архивное фото

На месте взрыва автомобиля в квартале Аз-Захра в сирийском городе Хомс. Архивное фото

РИА НОВОСТИ. НОВУЮ ЗОНУ ДЕЭСКАЛАЦИИ В СИРИИ СОЗДАДУТ НА СЕВЕРЕ ПРОВИНЦИИ ХОМС, В НЕЕ ВОЙДУТ ГОРОДА ЭР-РАСТАН И ТЕЛЬ-БИСА С НАСЕЛЕНИЕМ 400 ТЫС ЧЕЛОВЕК – ИСТОЧНИК