"Хезболлах" и "ан-Нусра"* произвели обмен пленными

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* освободила трех пленных бойцов ливанского движения "Хезболлах" в обмен на трех боевиков, передает агентство Рейтер со ссылкой на руководителя главного управления общей безопасности Ливана генерала Аббаса Ибрагима.

Сообщается, что обмен пленными позволит начать в среду утром процесс вывода боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" и членов их семей из Ливана в Сирию, который ранее был отложен.

По словам генерала, еще пять бойцов движения "Хезболлах" будут освобождены, как только первый конвой достигнет своего места назначения в Сирии. Он добавил, что среди выводимых людей будут 120 боевиков, имеющих при себе оружие.

В воскресенье стало известно о начале реализации второго этапа договоренностей между "Хезболлах" и "Джебхат ан-Нусрой". На данном этапе пограничный район Эрсаль должна покинуть последняя группа боевиков и члены их семей, всего около девяти тысяч человек. Согласно первому этапу выполнения договоренностей, в воскресенье "Хезболлах" передала "Нусре" девять тел убитых террористов в обмен на пять тел своих погибших бойцов.

Ливанское движение "Хезболлах" за шесть суток сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусра" 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний с Эрсаль горный район Флита (сирийская территория).

Лидер ливанского движения объявил 21 июля о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль.

Горный район Эрсаль считался на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы использовали труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсаль как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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