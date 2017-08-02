ООН в июле доставила гумпомощь 200 тысячам жителей Ракки

ООН, 1 авг — РИА Новости. ООН в июле доставила продовольствие 200 тысячам жителей сирийской провинции Ракка, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"В июле Всемирная продовольственная программа добралась до примерно 200 тысяч человек, затронутых насилием в Ракке, а также в соседних провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака", — сказал Дюжаррик. По его словам, аналогичные результаты были и в июне. За эти два месяца 140 грузовиков ООН начали движение по недавно открывшейся дороге между Алеппо и Эль-Хасакой.

Кроме того, ведутся переговоры с властями Сирии о допуске гуманитарной помощи, уточнил Дюжаррик.

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