Тиллерсон рассказал о темпах освобождения Ракки

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Освобождение Ракки — самопровозглашенной столицы запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" — идет быстрее, чем ожидалось, хотя в будущем неизбежны трудности, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Освобождение Ракки идет быстрее, чем мы раньше ожидали. Однако все, думаю, ясно понимают, что есть сопротивление ядра (террористов), и битва, которая приведет в конечном счете к освобождению Ракки, будет жестокой", — сказал Тиллерсон.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города при помощи местных курдских и арабских сил.

*Запрещенная в России террористическая организация