Посол Сирии в России назвал возможную дату новой встречи в Астане

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Шестая встреча по Сирии в Астане, вероятно, состоится в последнюю неделю августа, сообщил РИА Новости посол САР в РФ Рияд Хаддад.

"Такая вероятность остается. Но на данный момент нет никакого реального решения. Но, возможно, (встреча) состоится в последнюю неделю августа или за несколько дней до", — сказал посол, комментируя сообщения о вероятности проведения встречи в Астане 14-15 августа.

"В том же составе участников, в том же формате", — добавил Хаддад.

Ранее СМИ сообщили, что межсирийские переговоры, намеченные на конец августа, могут состояться раньше — 14-15 числа. Руководитель пресс-службы МИД Казахстана заявил, что ведомство не располагает данными об изменении сроков проведения шестой встречи по Сирии в Астане.

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