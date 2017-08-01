Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы восемь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – два, Алеппо – пять, Деръа – один. Турецкой частью представительства зафиксированы четыре нарушения, из них в провинциях: Дамаск – два, Хама – два", — говорится в сообщении.
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 228.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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