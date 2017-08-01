Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы восемь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – два, Алеппо – пять, Деръа – один. Турецкой частью представительства зафиксированы четыре нарушения, из них в провинциях: Дамаск – два, Хама – два", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Специалисты российского Центра по примирению в САР за сутки выдали 3,7 тонны продуктов питания жителям города Алеппо, помощь получили 2291 человек. Также российские военные медики оказали помощь 222 людям. Самолет российской авиакомпании "Абакан Эйр" доставил 21 тонну продуктов питания в район города Дейр-эз-Зор, акция была проведена по линии ООН.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 228.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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