В Ливане начали выводить боевиков "ан-Нусры"* и членов их семей в Сирию

БЕЙРУТ, 31 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанская армия в районе Эрсаль пропустила первую группу автобусов для вывоза боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и членов их семей с ливанской территории на север Сирии, сообщил РИА Новости источник в ливанском "Хезболлах".

В воскресенье стало известно о начале реализации второго этапа договоренностей между "Хезболлах" и "Джебхат ан-Нусрой". На данном этапе пограничный район Эрсаль должна покинуть после группа боевиков и члены их семей, всего около девяти тысяч человек.

"Ливанская армия начала впускать автобусы к последней точке сбора в горном районе Эрсаль, откуда будут выводиться боевики и члены их семей",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, колонны отправятся из Эрсаля в район Флиты на сирийской территории, откуда выйдут на правительственную трассу Хомс и продолжат путь до Алеппо. Колонны будут сопровождать машины Красного полумесяца и Красного креста.

"В Алеппо должен состояться обмен. Боевики "Нусры" войдут в обмен на освобождение пленных бойцов сопротивления ("Хезболлах")",- добавил источник.

Всего, по данным ливанских СМИ, в районе Эрсаль сконцентрировано порядка 150 автобусов, с расчетом по 60 человек в каждый, не считая машин скорой помощи.

Согласно первому этапу выполнения договоренностей, в воскресенье "Хезболлах" передала "Нусре" девять тел убитых террористов в обмен на пять тел своих погибших бойцов.

Ливанское движение "Хезболлах" за шесть суток сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусра" 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний с Эрсалем горный район Флита (сирийская территория)".

Лидер ливанского движения объявил 21 июля о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль.

Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление со стороны Флиты с сирийской территории, а второе со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Горный район Эрсаль считался на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы использовали труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсале как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.