Озеров считает, что США будут верны договоренностям с Россией по Сирии

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вашингтон не будет отходить от договорённостей с Россией по Сирии, в том числе по деэскалации, борьба с международным терроризмом является приоритетом как для нашей страны, так и для США, заявил РИА Новости сенатор, бывший глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Представитель госдепа сообщил ранее РИА Новости, что Вашингтон сожалеет о решении РФ по сокращению персонала дипмиссий США в России и думает над ответом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

"Противодействие терроризму в Сирии не пострадает, наши ответные (по сокращению числа сотрудников дипмиссий — ред.) меры не скажутся на принятых решениях, в том числе в Гамбурге на встрече президентов", — заявил Озеров.

Он напомнил, что борьба с международным терроризмом была в числе приоритетов, которые президент США Дональд Трамп обозначил ещё в ходе предвыборной кампании, и Вашингтон от этого не отходит.

По словам Озерова, для России сотрудничество с США в этой области так же важно, как и взаимодействие в сфере освоения космоса.

"Здесь у нас также остаются общие интересы, Россия заинтересована в американских инвестициях в этой области", — подчеркнул парламентарий.

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.

В конце прошлого года, после того как США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США, а также закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, министерство иностранных дел РФ предлагало президенту РФ, помимо высылки аналогичного числа американских дипломатов, запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная. Тогда президент Владимир Путин заявил, что, оставляя за собой право на ответные меры, дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Москва будет выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа.

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