Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия – одно, Дамаск – пять. Турецкой частью представительства зафиксированы пять нарушений, из них в провинциях: Хомс – два, Дамаск – три", — говорится в тексте бюллетеня.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы выявили в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел четыре гуманитарных акции: три из них — в городе Алеппо, населению доставлены 3,6 тонны питьевой воды; еще одна гумакция была проведена в населенном пункте Крайманя (провинции Латакия), доставлено 900 килограммов продовольственных наборов. Отмечается, что всего гуманитарную помощь получили 1400 человек. Кроме того, в ходе гуманитарных акций за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 380 гражданам.

Кроме того, отмечается, что две гуманитарные акции были проведены по линии ООН: проведен гуманитарный конвой из населенного пункта Дамаск в населенный пункт Нашабия провинции Дамаск, а также в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлено 20,9 тонны продуктов питания.

Согласно тексту бюллетеня, за сутки подписано пять соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боев, число присоединившихся увеличилось до 2082. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 228.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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