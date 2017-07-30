Мать погибшего стрингера RT: мечты сына были мудрее его возраста

ДАМАСК, 30 июл — РИА Новости. Погибший в Сирии стрингер RT Халед аль-Хатыб искренне любил свою жизнь, родину и работу, его идеи были уникальны, а мечты — мудрее его возраста, рассказала РИА Новости мать журналиста Лоди Хоурийе.
Стрингер Халед аль-Хатыб, сотрудничавший с телеканалом RT, погиб во время информационного освещения операции правительственной армии в районе Эс-Сухна. Журналист был смертельно ранен во время ракетного обстрела, которому боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) подвергли позиции ВС САР в селении Аль-Багилия на востоке провинции Хомс. Сопровождавший его внештатный оператор Муутаз Якуб получил ранения и был госпитализирован, сообщил телеканал.
"Халед любил жизнь и помогал жителям района, помогал сиротам, детям погибших в районе Саламия (родной город аль-Хатыба)… Я сильно переживала каждый раз, когда его показывали в эфире, и молилась за него, но в этот раз судьба оказалась сильней всех моих молитв", — рассказала Хоурийе.
"Мысли, которые появлялись в его голове, были уникальными, его мечты были мудрее его возраста", — добавила она.
По словам Им-Халед, ее сын всегда стремился добыть ту информацию, которую не могли получить другие журналисты. Он два года сотрудничал с арабским сайтом агентства Sputnik, после чего перешел на сирийский государственный телеканал Аль-Ихбария, откуда позже перевелся в RT.
Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заверила, что RT сделает все возможное, чтобы оказать помощь семье Аль-Хатыба, подчеркнув, что первый раз в истории RT погиб человек, который работал для канала в горячих точках.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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