Сирийский военный погиб вместе со стрингером RT при обстреле

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сирийский военнослужащий погиб при обстреле на востоке сирийской провинции Хомс, жертвой которого также стал стрингер RT Халид аль-Хатыб, сообщила руководитель подразделения телеканала на арабском языке Майя Манна.

Ранее пресс-служба RT сообщила, что аль-Хатыб, освещавший ход военной операции в районе Эс-Сухна, был смертельно ранен при обстреле со стороны боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Сопровождавший его внештатный оператор Муутаз Якуб получил легкие ранения и был госпитализирован.

"Сегодня телеканал RТ на арабском потерял молодого коллегу — журналиста Халида аль-Хатыба. Это очень тяжелая для нас для всех новость. Халид совсем недавно присоединился к команде RT и в качестве стрингера освещал для нас столкновения сирийской армии с ИГИЛ* в районе Хомса. Этим утром он направлялся вместе с солдатами сирийской армии в городок Сухна, там сейчас идут жестокие бои за освобождение города. По дороге в пригороде Хомса на конвой напали боевики ИГИЛ*", — говорится в заявлении Манны, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Глава подразделения RT отмечает, что официальных данных о количестве пострадавших пока нет. "По нашей информации, в обстреле помимо Халида был убит солдат сирийской армии и еще трое были ранены, включая оператора, который работал с Халидом. Мы соболезнуем семье и близким Халида, будем всячески их поддерживать. Спасибо ему за мужество и храбрость", — заявила Манна.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее назвала гибель стрингера горестным событием и пообещала, что канал поможет его семье. По словам главного редактора, впервые в истории телеканала погиб человек, работавший для него в горячих точках.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.





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