Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала одиннадцать нарушений, Турция — девять, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Уточняется, что в течение суток подписаны четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинции Хома. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2077. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
Добавляется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.
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