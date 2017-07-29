Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала одиннадцать нарушений, Турция — девять, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинции Дамаск. Турецкой частью представительства зафиксированы 9 нарушений, из них в провинциях: Латакия – 2, Идлиб – 1, Дамаск – 6", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Уточняется, что в течение суток подписаны четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинции Хома. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2077. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Добавляется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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