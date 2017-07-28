Сирийский министр социальных дел отметила роль России в поддержке Сирии

ДАМАСК, 28 июл — РИА Новости. Сирийский министр социальных дел и труда Рима аль-Кадири высоко оценила гуманитарную роль России в поддержке Сирии во время войны.
"Хочу через вас отдать должное вашим читателям и Российской Федерации за ее большую нравственную и гуманитарную роль в защите Сирии и ее народа в рамках морали, международного права и стратегических отношений между двумя странами", — заявила аль-Кадири в интервью РИА Новости.
Министр отметила "большую гуманитарную помощь, которую дружественный российский народ оказал пострадавшим от этой несправедливой войны против Сирии".
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