В Пентагоне заявили, что в Ракке остаются около двух тысяч боевиков ИГ*

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Менее 2 тысяч боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ остаются в самопровозглашенной "столице" террористов Ракке в Сирии, заявил журналистам на брифинге представитель коалиции по борьбе с ИГ* Райан Диллон.

"По нашим оценкам, менее 2 тысяч боевиков ИГ* остаются в Ракке", — сказал Диллон.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города при помощи местных курдских и арабских сил.

*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.

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