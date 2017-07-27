В Сирии в рамках форума "Армия-2017" пройдет выставка оружия террористов

Самодельная пусковая ракетная установка сирийского ополчения (на втором плане) на передней линии фронта к востоку от города Пальмиры

Самодельная пусковая ракетная установка сирийского ополчения (на втором плане) на передней линии фронта к востоку от города Пальмиры

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Форум "Армия-2017" пройдет впервые также на авиабазе "Хмеймим" в Сирии, где состоится выставка трофейного оружия террористов, заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Александр Миронов.

"К основным особенностям предстоящего Форума следует отнести: развертывание в парке "Патриот" и на аэродроме "Хмеймим" Сирийской Арабской Республики выставок трофейного оружия, используемого международными террористическими группировками, а также отечественных образцов вооружения, применяемых для борьбы с ними", — сказал Миронов на заседании оргкомитета форума.

Также планируется проведение конференции о применении вооруженных сил России с использованием видеосвязи между основной площадкой форума в подмосковном парке "Патриот" и авиабазой "Хмеймим".

При этом экспозиция форума создается по единому замыслу в выставочных павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона "Алабино" и аэродрома "Кубинка" общей площадью свыше двухсот пятидесяти тысяч квадратных метров, в том числе впервые с использованием порядка 40 тысяч квадратных метров шести выставочных центров предприятий промышленности.

Мероприятия форума с показом современных образцов вооружения, военной и специальной техники пройдут также в военных округах и на Северном флоте.

Кроме того, предполагается проведение в рамках форума международных специализированных выставок "Российская выставка вооружений" и "Интеллектуальные промышленные технологии", расширение экспозиции "Инновационный клуб" и авиационного кластера на аэродроме "Кубинка", а также проведение второго чемпионата по "дрон-биатлону".

"В рамках специализированной экспозиции "Инновационный клуб" примут участие 12 научных рот, которые представят 42 инновационных проекта", — заключил он.

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