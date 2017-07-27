Путин планирует подробно обсудить с президентом Финляндии ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подробно проинформирует президента Финляндии Саули Ниинистё о процессе перемирия в Сирии.

"Мы действительно еще должны будем поговорить о сирийском урегулировании. Я обещал подробно проинформировать коллегу об этом", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Ниинистё.

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"Но прямо сейчас могу сказать, что мы исходим из того, что главное — остановить окончательно кровопролитие и обеспечить необходимые условия для политического урегулирования", — подчеркнул Путин.

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