Путин планирует подробно обсудить с президентом Финляндии ситуацию в Сирии

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подробно проинформирует президента Финляндии Саули Ниинистё о процессе перемирия в Сирии.
"Мы действительно еще должны будем поговорить о сирийском урегулировании. Я обещал подробно проинформировать коллегу об этом", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Ниинистё.
Пресс-конференция президентов России и Финляндии >>
"Но прямо сейчас могу сказать, что мы исходим из того, что главное — остановить окончательно кровопролитие и обеспечить необходимые условия для политического урегулирования", — подчеркнул Путин.
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