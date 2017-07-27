Россия зафиксировала в Сирии одно нарушение за сутки, Турция - ни одного

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки одно нарушение режима прекращения огня, турецкие — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксирован один случай стрельбы в провинции Алеппо в районе, подконтрольном боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в бюллетене.

Сообщается также, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведены три гуманитарные акции в городе Алеппо, местному населению которого выдано 3,6 тонны воды. По данным МО, общий вес гуманитарного груза составил 3,6 тонны, помощь получили более 1,1 тысячи человек.

Как уточняется, в ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь более 400 местным жителям. Кроме того, по линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.

В бюллетене также сообщается, что в течение суток было подписано 27 соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2073.

При этом количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и составляет 228.

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