В Сирии опровергли создание батальона гомосексуалистов для борьбы с ИГ*

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Представитель "Сирийских демократических сил" (СДС) Мустафа Бали опроверг информацию о создании войск ЛГБТ-активистов для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*, сообщает агентство ARA News.

Ранее издание Newsweek написало, что активисты ЛГБТ-сообщества создали в Сирии собственные войска для борьбы с ИГ*. По информации издания, новоиспеченные войска называют себя "Повстанческой освободительной армией гомосексуалистов" (The Queer Insurrection and Liberation Army, или TQILA) и сражаются вместе с "Международными революционными народными повстанческими войсками" (IRPGF), которые входят в состав "Международного батальона свободы" (International Freedom Battalion).

"Социальные сети сегодня распространили информацию о создании батальона гомосексуалистов в составе "Сирийских демократических сил" (СДС) в Ракке. Мы в СДС, выражая наше глубокое уважение к правам человека, включая права гомосексуалистов, отрицаем информацию о (создании) данного батальона в составе наших сил и считаем данные новости выдумкой", — цитирует агентство заявление Бали.

​Издание Newsweek сообщало, что гомосексуалисты, как утверждается, объединились для борьбы с "фашизмом, тиранией и гнетом". Newsweek писал, что точное число бойцов сформированных войск на данный момент не известно, представитель TQILA Хеваль Роджилат (Heval Rojhilat) отмечал, что они уже участвуют в боях на территории сирийской Ракки.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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