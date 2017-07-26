В Сирии опровергли создание батальона гомосексуалистов для борьбы с ИГ*

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Представитель "Сирийских демократических сил" (СДС) Мустафа Бали опроверг информацию о создании войск ЛГБТ-активистов для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*, сообщает агентство ARA News.
"Социальные сети сегодня распространили информацию о создании батальона гомосексуалистов в составе "Сирийских демократических сил" (СДС) в Ракке. Мы в СДС, выражая наше глубокое уважение к правам человека, включая права гомосексуалистов, отрицаем информацию о (создании) данного батальона в составе наших сил и считаем данные новости выдумкой", — цитирует агентство заявление Бали.
These Faggots Kill Fascists! We shoot back! The Black & Pink and Rainbow flag fly in Raqqa. #Queers smashing the Caliphate. #TQILA #YPJ #YPG pic.twitter.com/eBCssrbjMI— IRPGF (@IRPGF) 24 июля 2017 г.
Издание Newsweek сообщало, что гомосексуалисты, как утверждается, объединились для борьбы с "фашизмом, тиранией и гнетом". Newsweek писал, что точное число бойцов сформированных войск на данный момент не известно, представитель TQILA Хеваль Роджилат (Heval Rojhilat) отмечал, что они уже участвуют в боях на территории сирийской Ракки.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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