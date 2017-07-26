Россия и Турция отчитались по ситуации в зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 11 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 10, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.
По данным МО, общий вес гуманитарного груза составил 12,4 тонны, гуманитарную помощь получили более 3,5 тысяч человек. В ходе гуманитарных акций за сутки российские военные медики оказали помощь 235 местным жителям.
Кроме того, по линии ООН проведена гуманитарная акция, в ходе которой в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.
* террористическая организация, запрещенная в России
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