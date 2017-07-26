Россия и Турция отчитались по ситуации в зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 11 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 10, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – семь, Алеппо – три, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксированы 10 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – пять, Деръа – один, Хама – три, Хомс – один", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Сообщается также, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено семь гуманитарных акций, из них шесть — в городе Алеппо, местному населению которого доставлено 1,7 тонны продуктов питания. Кроме того, в населенный пункт Мухайям-Аль-Вафедин района Восточная Гута провинции Дамаск доставлено 10,7 тонны продуктов питания.

По данным МО, общий вес гуманитарного груза составил 12,4 тонны, гуманитарную помощь получили более 3,5 тысяч человек. В ходе гуманитарных акций за сутки российские военные медики оказали помощь 235 местным жителям.

Кроме того, по линии ООН проведена гуманитарная акция, в ходе которой в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.

* террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>