Премьер Ливана сообщил, что обсудил с Трампом соглашение РФ и США по Сирии

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Премьер-министр Ливана Саад Харири сообщил, что обсудил на встрече с американским президентом Дональдом Трампом соглашение между РФ и США по Сирии. По его мнению, это является "позитивным сигналом" и может привести к миру в стране.

"Есть дискуссии (США) с русскими по конфликту в Сирии, по зонам деэскалации, было достигнуто соглашение между двумя сторонами. Это позитивный момент для Сирии. Я считаю, что это позитивный сигнал для сирийского конфликта", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

На встрече с небольшой группой иностранных журналистов, на которую был также приглашён корреспондент РИА Новости, Харири отметил, что "чем больше американцы и русские говорят друг с другом, тем лучше это для стабильности в регионе".

"Я считаю, что это может стать чем-то позитивным для Сирии. Я считаю, что соглашение между американцами и русскими может привести к миру в Сирии", — добавил премьер-министр Ливана.

Он подтвердил, что обсуждал этот вопрос с Трампом. "Да, конечно", — ответил он.

Харири также подчеркнул, что "Сирия должна оставаться единой". "Никаким образом Сирия не должна быть разделена", — сообщил он.

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