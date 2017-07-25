Центр примирения опроверг сообщения об авиаударе по Восточной Гуте

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг утверждения о воздушном ударе вечером 24 июля по зоне деэскалации "Восточная Гута" в Сирии; по его словам, оппозиционные группировки подтвердили, что боевых действий в этой зоне деэскалации не было.

С 12.00 24 июля в Восточной Гуте действует соглашение о порядке функционирования зоны деэскалации, одним из ключевых пунктов которого является полное прекращение огня в зоне деэскалации.

"Сообщения западных СМИ со ссылкой на финансируемых Великобританией "Белых касок" и лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" о якобы воздушном ударе вечером 24 июля по зоне деэскалации "Восточная Гута" — абсолютная ложь, направленная на дискредитацию мирного процесса", — сказал он.

Представитель центра отметил, что в ходе рабочих контактов с представителями оппозиционных группировок в "Восточной Гуте" "подтверждено, что никаких боевых действий в этой зоне деэскалации не велось, воздушных ударов не было".

"Более того, так называемых волонтеров "Белых касок", скомпрометировавших себя еще в начале 2017 года в Алеппо и уехавших в Идлиб, в зоне деэскалации "Восточная Гута" (Дамаск) нет", — добавил он.

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