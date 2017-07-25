Сирия обратится за иностранной поддержкой в обновлении аэропорта Дамаска

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Минтранс Сирии рассчитывает на участие зарубежной компании в обновлении международного аэропорта Дамаска и строительстве его нового терминала, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта Сирии Али Хаммуд.

Действующий международный аэропорт Дамаска является крупнейшим в Сирии и был открыт в середине 1970-х годов.

"В том, что касается плана правительства строить международный аэропорт в Дамаске, будет обращение за поддержкой к одной из мировых компаний, специализирующихся в создании аэропортов в соответствии с мировыми спецификациями", — заявил Хаммуд, не уточнив, о каких компаниях может идти речь.

По его словам, речь идет об "изучении строительства нового пассажирского терминала", оснащенного всеми необходимыми услугами по мировым стандартам.

В качестве примера министр привел аэропорт Хмеймим в западной провинции Латакия, где ранее был переоборудован и расширен терминал для приема международных рейсов, которые совершаются в другие арабские страны.

Он отметил, что рейсы сирийских авиалиний в Европу пока остаются под запретом, но на последней международной транспортной конференции в Женеве сирийские представители обратились с призывом их восстановить.

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