Транспортная система Сирии за время войны понесла убытки на $4,5 миллиарда

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Транспортная система Сирии понесла убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов за шесть лет войны, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Сирии Али Хаммуд.

Гражданская война в Сирии между правительственными силами и незаконными вооруженными группировками продолжается с 2011 года.

"Сумма материального ущерба, который понесло министерство транспорта и относящиеся к нему структуры с начала войны и до сегодняшнего дня, составило 4,567 миллиарда долларов", — заявил Хаммуд.

Министр отметил, что цифры пока не учитывают данные в захваченных террористами районах. "Ожидается, что сумма ущерба в этих районах будет в разы больше названной", — заявил он.

По его подсчетам, годовой заработок транспортной системы упал на 93% за эти шесть лет — с 1,3 миллиарда долларов до 102 миллионов, а министерство и его структуры потеряли 179 сотрудников убитыми.

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