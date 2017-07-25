Минобороны отчиталось по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 6 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – четыре, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений, из них в провинциях: Латакия – один, Хама – один, Хомс – два, Дамаск – семь", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.

В течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Барис, Расм-эн-Нияс и Абу-Згур провинции Идлиб. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2046. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 228. В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено четыре гуманитарные акции, общий вес гуманитарного груза составил 5,3 тонны.

Уточняется, что гуманитарная помощь оказана 1667 людям. Всего проведено 1528 гуманитарных акций. В ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь 184 местным жителям.

По линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания), общий вес составил 21 тонну.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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