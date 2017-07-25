Минобороны отчиталось по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.
В течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Барис, Расм-эн-Нияс и Абу-Згур провинции Идлиб. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2046. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
Уточняется, что гуманитарная помощь оказана 1667 людям. Всего проведено 1528 гуманитарных акций. В ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь 184 местным жителям.
По линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания), общий вес составил 21 тонну.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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