Первый гумконвой в зону деэскалации "Восточная Гута" направят 25 июля

ДАМАСК, 24 июл — РИА Новости. Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации в Восточной Гуте в Сирии будет направлен 25 июля; он доставит местным жителям продовольствие, медикаменты и вывезет раненых, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации "Восточная Гута" будет направлен завтра, 25 июля. Гуманитарный конвой доставит местным жителям продовольствие, медикаменты, а также вывезет из зоны деэскалации больных и раненых для прохождения лечения в медицинских учреждениях", — говорится в сообщении.

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