Войска САР наступают в направлении ключевого города на пути к Дэйр-Эз-Зору

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Правительственные войска Сирии успешно развивают наступление в направлении Эс-Сухне, ключевого населенного пункта на пути к Дэйр-эз-Зору, сообщил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В районе Пальмиры подразделения правительственных войск вели наступательные действия в северо-западном, восточном и юго-восточном направлениях. В ходе боев террористы выбиты из стратегически важного населенного пункта Арак. Под полный контроль сирийской армии перешли нефтегазовые поля "Шаер", "Магара"и "Арак", а также крупный газораспределительный комплекс Т-3. В настоящее время успешно развивается наступление в направлении Эс-Сухне – ключевого населенного пункта на пути к Дэйр-эз-Зору", — заявил он.

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