Сирийские войска восстановили контроль над 150 км границы с Ираком

Ситуация на границе Ирака и Сирии. 22 июля 2017

Ситуация на границе Ирака и Сирии. 22 июля 2017

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сирийские войска восстановили контроль над 150 километрами границы с Ираком, это серьезно снизило возможности террористической группировки "Исламское государство"* по переброске боевиков и вооружения, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"На сегодняшний день восстановлен контроль над участком сирийско-иракской границы протяженность 150 километров. Выставлено 4 пограничных заставы и 22 поста. Это позволило значительно снизить возможности террористической группировки ИГ по переброске боевиков и вооружения из Ирака в Сирию", — сказал представитель Генштаба ВС РФ.

Рудской отметил, что правительственные войска также взяли под контроль сирийско-иорданскую границу в провинциях Эс-Сувейда и Дамаск общей протяженностью 211 километр.

По его словам, выставлены 12 пограничных постов, от боевиков очищено 6,5 тысяч квадратных километров территории восточнее Эз-Зелаф.