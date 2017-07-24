Сирийские войска восстановили контроль над 150 км границы с Ираком

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сирийские войска восстановили контроль над 150 километрами границы с Ираком, это серьезно снизило возможности террористической группировки "Исламское государство"* по переброске боевиков и вооружения, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Рудской отметил, что правительственные войска также взяли под контроль сирийско-иорданскую границу в провинциях Эс-Сувейда и Дамаск общей протяженностью 211 километр.
По его словам, выставлены 12 пограничных постов, от боевиков очищено 6,5 тысяч квадратных километров территории восточнее Эз-Зелаф.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>