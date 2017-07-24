МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сирийская армия с 1 июня освободила от боевиков 55 населенных пунктов на северо-востоке провинции Алеппо, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Рудской подчеркнул, что от бандформирований очищено порядка 2400 квадратных километров территории. Уничтожено свыше 2 тысяч боевиков, около 20 танков и боевых машин пехоты, более 40 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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