Генштаб сообщил об освобождении от ИГ* 55 населенных пунктов в Алеппо

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сирийская армия с 1 июня освободила от боевиков 55 населенных пунктов на северо-востоке провинции Алеппо, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"На северо-востоке провинции Алеппо в районе реки Евфрат продолжается наступление на позиции террористов ИГИЛ*. Подразделения сирийских вооруженных сил с 1 июня освободили от боевиков 55 населенных пунктов в этом районе, в том числе города Бир-Нбадж, Расафе и Дальха", — сказал он.

Рудской подчеркнул, что от бандформирований очищено порядка 2400 квадратных километров территории. Уничтожено свыше 2 тысяч боевиков, около 20 танков и боевых машин пехоты, более 40 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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