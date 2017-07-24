Генштаб России: снижается число нарушений режима прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Количество нарушений режима прекращения огня в Сирии устойчиво снижается: за июль их число уменьшилось в 1,5 раза по сравнению с июнем, сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"По мере реализации политических договоренностей, отмечается устойчивое снижение количества нарушений режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии. По нашим данным, за три недели июля их число уменьшилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>