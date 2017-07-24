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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийская оппозиция готова видеть только РФ в качестве наблюдателя в Гуте

12:5124.07.2017
04150
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСитуация в пригороде Дамаска. Архивное фотоСитуация в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КАИР, 24 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Сирийская оппозиция согласилась только на участие России в качестве наблюдателя в зоне деэскалации в Восточной Гуте в пригороде Дамаска, иранские силы участия в этом процессе принимать не будут, сообщил РИА Новости официальный представитель блока умеренной сирийской оппозиции "Завтра Сирии" Монзер Акбик.

Боец сирийской оппозиции ведет наблюдение за позициями правительственных сил. Архивное фото
© AFP 2017 / Mohamad Abazeed
Член сирийской оппозиции рассказал о зоне деэскалации "Восточная Гута"
В минувшую субботу было объявлено о подписании в Каире соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии. Соглашение было подписано по результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны РФ и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны. Сообщалось также, что первый гуманитарный конвой в зону деэскалации и вывоз раненых планируются в ближайшие дни.

"Иранские силы не будут участвовать в наблюдении. В соответствии с соглашением, сирийская оппозиция согласилась только на Россию в качестве наблюдателя и гаранта", — сказал Акбик.

Ситуация в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сенатор: создание "Восточной Гуты" — это результат встречи Путина и Трампа
Отвечая на вопрос, как он оценивает первые дни действия соглашения, представитель умеренной сирийской оппозиции подчеркнул, что об успехе пока говорить рано, но оппозиция настроена оптимистично. "Пока рано об этом судить, потому что это соглашение выполняется поэтапно. Мы очень оптимистично настроены на его успех. Ожидается, что гуманитарные конвои в самом скором времени прибудут в Восточную Гуту", — сказал собеседник агентства.

Сирийская оппозиция ранее заявила, что надеется распространить действие соглашения в Гуте и на другие районы Сирии, рассчитывая, что этот опыт послужит примером для всеобъемлющего урегулирования в этой стране.

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