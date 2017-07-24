КАИР, 24 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Сирийская оппозиция согласилась только на участие России в качестве наблюдателя в зоне деэскалации в Восточной Гуте в пригороде Дамаска, иранские силы участия в этом процессе принимать не будут, сообщил РИА Новости официальный представитель блока умеренной сирийской оппозиции "Завтра Сирии" Монзер Акбик.

В минувшую субботу было объявлено о подписании в Каире соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии. Соглашение было подписано по результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны РФ и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны. Сообщалось также, что первый гуманитарный конвой в зону деэскалации и вывоз раненых планируются в ближайшие дни.

"Иранские силы не будут участвовать в наблюдении. В соответствии с соглашением, сирийская оппозиция согласилась только на Россию в качестве наблюдателя и гаранта", — сказал Акбик.

Отвечая на вопрос, как он оценивает первые дни действия соглашения, представитель умеренной сирийской оппозиции подчеркнул, что об успехе пока говорить рано, но оппозиция настроена оптимистично. "Пока рано об этом судить, потому что это соглашение выполняется поэтапно. Мы очень оптимистично настроены на его успех. Ожидается, что гуманитарные конвои в самом скором времени прибудут в Восточную Гуту", — сказал собеседник агентства.

Сирийская оппозиция ранее заявила, что надеется распространить действие соглашения в Гуте и на другие районы Сирии, рассчитывая, что этот опыт послужит примером для всеобъемлющего урегулирования в этой стране.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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