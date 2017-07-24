Минобороны отчиталось по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы пять случаев нарушений в населенном пункте Дамаск. Турецкой частью представительства нарушения не представлены", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*, отметили в Минобороны.

В бюллетене отмечается, что за сутки не было пописано новых соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения огня, их число не изменилось — 2043.

Также продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 228.

Специалисты российского Центра по примирению в САР раздали 3,6 тонны питьевой воды жителям города Алеппо за сутки. Также 277 человек получили помощь российских военных медиков. По линии ООН была проведена одна гуманитарная акция: самолет российской авиакомпании доставил 21 тонну продуктов питания в район города Дейр-Эз-Зор.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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