На фабрике в Алеппо запускают новый цех по производству лекарств

АЛЕППО (Сирия), 24 июл — РИА Новости. Новый цех, уже третий по счету, запускают на фабрике по производству медикаментов, расположенной в промышленной зоне сирийского города Алеппо, передает корреспондент РИА Новости.

"Наши лекарства расходятся как горячие пирожки, у нас хороший продукт, вся Сирия в нем нуждается", — говорит сотрудник фабрики предприниматель Хусам Хасаб.

До войны в городе действовали около 40 фармацевтических производств, здесь же располагалась вся химическая и текстильная промышленность страны. Во время боев за Алеппо все фармацевтические производства были разрушены, а эта фабрика стала первой, которая снова заработала после освобождения города от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

По словам Хасаба, запускать производство пришлось с нуля, потому что террористы вывезли все имеющееся оборудование и запасы медикаментов. Недостающую технику для производства лекарств закупили в Индии и Китае, но есть и агрегаты местного производства. Теперь здесь делают мази, витамины, сиропы, таблетки.

Два месяца назад, как заявил Хасаб, на фабрике запустили линию по производству витаминного сиропа, который очень востребован на местном рынке, так как заграничных аналогов в Сирии нет. На фабрике в настоящее время работает два цеха, третий, в котором уже установлено необходимое оборудование, запустят в ближайшие дни.

Несмотря на все сложности при возобновлении производства, сейчас фабрика бесплатно поставляет необходимые сирийцам лекарства в государственные аптеки, чтобы поддержать соотечественников, у которых нет денег для их покупки, добавил он. В планах — поставки в соседние Иорданию и Ливан.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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