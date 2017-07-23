Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала три нарушения за сутки

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки три нарушения режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы три случая стрельбы в провинции Дамаск. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ, отметили в Минобороны.

За сутки соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2043.

Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 228.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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