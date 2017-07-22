Российская делегация в августе отвезет гуманитарный груз в Сирию

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Делегация из группы депутатов Госдумы, общественных деятелей и представителей бизнес-сообщества поедет в августе в Сирию с гуманитарной миссией, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России", генерал полковник авиации Николай Антошкин.

"В августе делегация, состоящая из группы депутатов, общественных деятелей и представителей российского бизнес-сообщества, поедет в Сирию с гуманитарной миссией", — заявил Антошкин.

Он отметил, что поездка организуется силами Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ и "Клубом героев СССР и РФ и полных кавалеров ордена Славы Москвы и области" совместно с представителями бизнес-сообщества в рамках программы по улучшению бытовых условий российской военной группировки в Сирии.

"Мы туда планируем везти: тренажерные комплексы, настольные игры, шашки, шахматы, везем промышленные кондиционеры, оборудование для центра психологической разгрузки, многофункциональную спортивную площадку, книги для создания библиотеки", — рассказал депутат.

Помимо этого делегация также отвезет гуманитарный груз и для сирийских детей, в частности, одежду и продукты питания.

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