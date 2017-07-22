МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Создание зоны деэскалации в Сирии стало следствием переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа; Россия приветствует вовлечение в процесс мирного урегулирования и других стран региона, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии подписаны по результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны РФ и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны. Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации и вывоз раненых планируются в ближайшие дни. Документы подписаны в развитие астанинских договоренностей.

Клинцевич полагает, что процесс мирного урегулирования в Сирии после встречи Путина и Трампа в Гамбурге "стал явно набирать обороты, и создание еще одной зоны деэскалации – это прямой результат этой встречи".

Обращает на себя внимание, что к переговорам подключаются все новые страны, что следует оценить только со знаком плюс, добавил он. "Сначала это была Иордания. Теперь Египет, при посредничестве которого достигнуто соглашение по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута", сказал парламентарий.

"Мы будем приветствовать вовлечение и других стран этого региона в процесс мирного урегулирования в Сирии, что полностью вытекает из буквы и духа астанинских договоренностей", — отметил Клинцевич.

"Понятно, что у каждого игрока свои интересы на Ближнем Востоке. Но Россия, образно говоря, "не тянет одеяло на себя", и настоятельно призывает не делать этого и других", — подчеркнул сенатор.

По его словам, сейчас в Сирии создалась достаточно благоприятная ситуация для примирения сторон – правительства и оппозиции, — чего не было на протяжении всех последних лет, и "было бы преступной ошибкой не использовать этот шанс".