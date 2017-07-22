Член сирийской оппозиции рассказал о зоне деэскалации "Восточная Гута"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия и США скорее всего будут участвовать в наблюдательной миссии в зоне деэскалации "Восточная Гута" в Сирии без Ирана, заявил РИА Новости секретарь оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.

"Наблюдение за зоной скорее всего будет в обход Ирана. Там будут только американская и российская стороны", — заявил Афанди.

Минобороны РФ в субботу сообщило о подписании соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии по результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны. В ближайшие дни в зону деэскалации отправится первый гуманитарный конвой, отметило ведомство.

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