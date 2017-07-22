"Джейш аль-Ислам" подтвердила достижение соглашения по Восточной Гуте

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сирийская оппозиционная группировка "Джейш аль-Ислам" подтверждает достижение соглашения по деэскалации в Восточной Гуте, сообщил РИА Новости глава политбюро группировки Мохаммед Аллуш.

"Это правда, соглашение было достигнуто и сейчас вступило в силу", — сказал Аллуш.

Он добавил, что рассчитывает на доставку гумпомощи в Гуту в рамках соглашения, и отметил, что в зону включен район Джобар. По словам Аллуша, в зоне будут присутствовать силы разграничения между группировкой и правительственными войсками.

"(В зоне) будут присутствовать силы разграничения между нами и режимом, и это считается частью политического урегулирования или подготовки к нему", — добавил он, назвав соглашение "наилучшим для сирийской ситуации".

Аллуш отметил, что заявление о силах разграничения последует в ближайшее время.

Минобороны РФ ранее в субботу сообщило о подписании соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии по результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны. В ближайшие дни в зону деэскалации отправится первый гуманитарный конвой, отметило ведомство.