Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии, Турция - пять

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы, в том числе в провинции Алеппо – 1, Латакия – 1, Дамаск – 4. Турецкой частью представительства зафиксированы пять нарушений в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Уточняется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились.

За сутки подписано шесть соглашений о присоединении населенных пунктов провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2043.

Продолжены также переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. По данным Минобороны, число вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 228.

Как подчеркнули в министерстве, в зоне деэскалации № 4 выставлено семь наблюдательных постов и два контрольно-пропускных пункта для контроля за выполнением режима прекращения боевых действий.

*Террористическая организация, запрещена в России

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