Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии, Турция - пять

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Уточняется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились.
За сутки подписано шесть соглашений о присоединении населенных пунктов провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2043.
Как подчеркнули в министерстве, в зоне деэскалации № 4 выставлено семь наблюдательных постов и два контрольно-пропускных пункта для контроля за выполнением режима прекращения боевых действий.
*Террористическая организация, запрещена в России
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