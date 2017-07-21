Лавров рассказал о сроках работ по созданию зоны деэскалации на юге Сирии

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Москва рассчитывает, что РФ и США в ближайшее время завершат работу по вопросам функционирования южной зоны деэскалации в Сирии, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.

"Думаю, что в самое ближайшее время эта работа будет закончена", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Зона деэскалации на юго-западе Сирии охватывает районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. Как информировал РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее подтвердил РИА Новости, что Россия и США могут провести встречу по вопросу нового перемирия в Сирии, по его словам, работа между Москвой и Вашингтоном по зонам деэскалации набирает динамику и появляется возможность для углубления контактов.

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