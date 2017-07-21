"Хезболлах" и сирийская армия начали наступление у границы с Ливаном

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" при поддержке правительственных сил Сирии начало наступление на позиции боевиков на ливанско-сирийской границе, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей военного командования операцией.

Сообщается, что целью операции является освобождение от террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* территорий в районе ливанского города Эрсаль и горного района Каламун в Сирии.

При подготовке к операции ливанская армия перебросила подкрепления в район Эрсаля, чтобы воспрепятствовать бегству боевиков вглубь Ливана.

В августе 2014 года боевики террористической группировки "Исламское государство"* и их союзники вторглись в Эрсаль, но были выбиты из города ливанской армией. Битва за Эрсаль стала одним из самых масштабных столкновений с боевиками ИГ* на территории Ливана.

*Террористическая организация, запрещена в России

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