В Минобороны опровергли озвученные "Яблоком" затраты на операцию в Сирии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя выводы партии "Яблоко" о якобы гигантских расходах на операцию ВКС РФ в Сирии, назвал озвученную цифру в порядка 140 миллиардов рублей взятой "с потолка".

Конашенков отметил, что в ведомстве безуспешно пытались понять методику, "по которой партия "Яблоко" делала свои выводы о якобы громадных расходах России на операцию наших ВКС в Сирии".

"Причем, еще в начале этого "труда", оправдывая взятые "с потолка" невероятные суммы, указано, что все "это соответствует расчетам РБК". Упоминание публикации годовой давности российского медиахолдинга в качестве неоспоримого критерия истины вряд ли может являться серьезным аргументом для громких политических заявлений", — сказал он.

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что опубликованные год назад расчеты были сделаны на основе вброса в декабре 2015 года в западных СМИ со ссылкой на выводы аналитиков британского Королевского института оборонных исследований, "а говоря конкретно, – домыслы осужденного в России за шпионаж и выданного США в 2010 году, называющегося теперь "аналитиком" и "ученым" господина Игоря Сутягина".

"В очередной раз вынуждены разочаровать всех бывших и будущих горе-бухгалтеров и аналитиков военных расходов. Затраты на проведение операции ВКС России в Сирийской Арабской Республике не превышают сметы Минобороны России на текущие мероприятия боевой и оперативной подготовки войск", — сказал Конашенков.

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